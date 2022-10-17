أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 624 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 624 مليونا و693 ألفا و495.



وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 6 ملايين و567 ألفا و485 حالة وفاة.



كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 9 مليارات و91 مليونا و630 ألفا و218 جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.