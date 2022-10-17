سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب شركة مقاولات لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزته 6 ملايين جنيه حال استقلاله سيارة.

وبالفحص تبين إنشاء المذكور شركة للمقاولات كنشاط أساسى لاتخاذها كستار لإخفاء نشاطه غير المشروع فى مجال تحويل الأموال من خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتحقيق مكاسب مادية نظير العمولة وفرق السعر.

كما تم ضبط الهاتف المحمول للمتهم، وبفحصه فنياً تبين وجود العديد من المحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطاته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.