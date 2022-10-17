 لأول مرة.. مصر تستعد للمنافسة في بطولة بحر المانش بالكراسي المتحركة - بوابة الشروق
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لأول مرة.. مصر تستعد للمنافسة في بطولة بحر المانش بالكراسي المتحركة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:45 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:45 م

تستعد مصر للمنافسة في بطولة بحر المانش بالكراسي المتحركة سباحة لأول مرة في العالم، بالإشتراك مع السباحة المجرية ديانا توث والسباح هيثم عادل من ذوى الهمم شلل نصفى لأول مره فى العالم.

بالإضافة إلي فريق مصري من البطله الأوليمبية شرويت حافظ والبطل أحمد أسامة بقيادة خالد شلبي، قاهر المانش بذراع واحد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي لتأكيد سياسه الدمج وتقارب الشعوب كقوه ناعمة لمصر بالإضافة إلى كون المحاوله سبق عالمى لمصر بعد نجاح الدمج المصري الألماني هذا العام ونجاحهم فى عبور بحر المانش.

يذكر أن خالد شلبي نجح هذا العام في تسجيل رقم قياسي لعبور المانش تتابع مصري ألماني في 12 ساعه ودقيقتين.

كما نجح البطل أحمد اسامة في عبور بحر المانش إضاف فى 13 ساعه و59 دقيقه كعودة لمصر فى إستعاده أمجاد السباحة الطويلة، بالاضافة كونها قوه ناعمه لمصر فى إظهار صورتها المشرقه الحضارية للعالم.


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