لماذا تمتد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني لساعات طويلة؟ النائبة أميرة صابر تجيب

قالت النائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب وعضوة مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات مجلس الأمناء تمتد لساعات طويلة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، أن السبب الرئيسي في ذلك هو البحث عن التوافق، باعتبار أن طاولة المجلس يجلس عليها ممثلون لمختلف الأطياف السياسية بآراء متباينة.

ولفتت إلى أن مدة كل اجتماع لا تقل عن ست ساعات، وذلك بسبب وجود الرأي والرأي الآخر، مؤكدة أن هناك حاجة لحضور الرأي الآخر على طاولة صنع القرار.

وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت أول نموذج للحوار، مشيرة إلى أنها عندما رُشحت للتنسيقية لم تكن تتوقع ضم مختلف الأطياف.

وشددت على حق الرأي الآخر في الاستماع له طالما أن له وزنا وثقلا وحيثية، وأن يُعتد به إذا ما كان له وجاهة سياسية.