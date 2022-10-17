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مدرب الاتحاد السعودي يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 6:51 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 6:51 م

أكد البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي استمراره مع الفريق على الرغم من التقارير التي تتناول رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

وقال سانتو في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: «عمري في كرة القدم طويل كلاعب و مدرب، كل ما يطرح عن خروجي من الاتحاد يعد شائعات وتفكيري الآن منصب على معسكر الفريق وكيفية تجهيزه خلال فترة التوقف".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي ولفرهامبتون في التعاقد مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

 

 


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