العاهل السعودي: ندعو إيران لخطوات جدية مع جيرانها لبناء الثقة

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دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأحد، إيران إلى "خطوات جدية مع جيرانها والمجتمع الدولي لبناء الثقة".

جاء ذلك في الخطاب الملكي السنوي للسياستين الداخلية والخارجية للدولة الذي وجهه إلى مجلس الشورى عقب افتتاح الملك الدورة الجديدة للمجلس.

وقال العاهل السعودي في خطابه: "ندعو إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبشأن أمن الطاقة، أضاف الملك سلمان: "تعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي".

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية المندلعة منذ فبراير الماضي، أكد العاهل السعودي موقف المملكة الداعم لكل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة ووقف العمليات العسكرية، لافتاً إلى نجاح وساطته بالإفراج عن أسرى من عدة جنسيات، ونقلهم من روسيا إلى المملكة وعودتهم إلى بلدانهم.

ودعا الملك سلمان لحل بالنسبة للقضية الفلسطينية قائلا إن "أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف العاهل السعودي: "تدين المملكة جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وتدعو لوقفها الفوري الكامل".

وبشأن اليمن تابع العاهل السعودي قائلا: "نجدد موقفنا الراسخ والداعم لكل ما يسهم بوقف إطلاق النار بشكل دائم، وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين؛ (..) مع ضرورة وقف الانتهاكات الاستفزازية الحوثية المسلحة".