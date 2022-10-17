زوجة الرئيس الأوكراني: كان واضحا أن زيلينسكي سيظل في كييف بعد الغزو الروسي

قالت أولينا زيلينسكا، حرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه كان من الواضح أن زوجها سيبقى في العاصمة كييف خلال الحرب الروسية.

وقالت زيلينسكا لصحيفة بيلد الألمانية: "علمت منذ البداية أنه لن يغادر كييف .. فإذا تم ترك دولة بدون قيادة خلال الحرب، فسيتم هزيمتها".

وعلى الرغم من تلقيه الكثير من النصائح حسنة النية، قالت زيلينسكا: إن "زيلينسكي لم يغادر كييف عندما بدأ الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت: "كان ينظر لهذا الموقف على أنه نقطة تحول مهمة في المقاومة الأوكرانية للحرب. وتحاول القوات الخاصة الروسية الآن تعقبه واغتياله، ولكنني أحاول ألا أفكر في هذا الأمر".

وذكرت زيلينسكا، أنه في هذه الأيام ترى زوجها "أحيانا وهو يعمل في المكتب"، إلا أن عائلتها "منفصلة عنه في الحياة اليومية".

وتابعت بالقول إن ابنتها أولكساندرا البالغة من العمر 18 عاما وابنها كيريلو البالغ 9 أعوام، نادرا ما يريان والدهما، مشيرة الى "أنهما يفتقدانه".