صحة المنيا تجري 14 ألف عملية جراحية من يناير إلى سبتمبر الماضي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار"، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 14 ألفا و36 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية سبتمبر الماضي، جاء منها 6737 عملية جراحة عيون، و1193 جراحة مخ وأعصاب، 876 عملية جراحة الأورام، 3771 قسطرة قلبية، 398 قلب مفتوح، و701 جراحة العظام، 259 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، و62 قسطرة بالمخ، 39 زراعة قوقعة.



وأوضحت الدكتورة إيريني عادل مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة، منها مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، ومستشفى ملوي التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، ومستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببني مزار ومستشفى رمد بني مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.