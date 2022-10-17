عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، "إ.ا.ا"، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بالتهديد وإفشاء أسرار فتاة فلسطينية تدعى "إ.ا.ا"، وذلك في القضية المقيدة برقم 904 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات، حول تقديم محامِ بلاغًا بتوكيل صادر من السلطة الفلسطينية، يتهم فيه شخصًا بتهديد وإفشاء أسرار موكلته.



وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم تعرف على المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودارت بينهما مكالمات مُسجلة "صوت وصورة"، فاحتفظ المتهم بصور وتسجيلات لها وهي عارية، ثم قام بإرسال تلك الصور إليها لاحقًا؛ مهددًا إياها بنشرها إذا لم تقم بإرسال مبالغ مالية إليه.



وأضافت التحقيقات المستندة على فحص هاتف المتهم وحساباته الشخصية، أن المجني عليها قامت بتحويل مبالغ مالية للمتهم تقارب 40 ألف دولارًا عن طريق شركة تحويل الأموال، حيث تسلمها، وتمادى في طلب المزيد من المبالغ الأخرى، مما أثار حفيظتها وقررت إبلاغ الأجهزة المعنية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد السيد عبده، وعبد الكريم محمد فخري، وخالد أحمد زكي.