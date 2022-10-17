إحباط محاولة نقل وتهريب 10 أطنان مخدرات في السويس

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة نقل وتهريب قرابة 10 أطنان من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 270 مليون جنيه.

وذكرت الداخلية، في بيان لها، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب، وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة، جرى التنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والعام برصد نشاط تشكيل عصابى تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية (نقل فنطاس) بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وبإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابى المشار إليه، مكون من 3 عناصر إجرامية مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والسويس.

وبالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.600 طن، و2300 لفافة لمخدر البانجو وزنت حوالي 7 طن، و130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو.

كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهما، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بالتحريات.

يأتي ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.