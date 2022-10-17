ضبط 4 تشكيلات عصابية و79 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 4 تشكيلات عصابية، و79 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي متنوع، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وتمكنت تلك الحملات، خلال 24 ساعة من ضبط 79 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات: "5 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و61 فردًا محليًا، و155 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن متنوعة، و231 قطعة سلاح أبيض".



ونجحت الحملات التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 16 حادث متنوع، وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي متنوع.



كما تم ضبط 338 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 175 كيلو مخدرات، و22 متهمًا ومراقبًا هاربًا، و17 متهما بالبلطجة، و181 دراجة نارية مخالفة، و18 ألف مخالفة مرورية.



وتمكنت القوات من فحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 9 منهم.