مؤلف رواية «كتاب الدم» يحصل على جائزة الكتاب الألماني لعام 2022



حصل الكاتب كيم دي لا هوريزون على جائزة الكتاب الألماني لعام 2022 عن روايته "كتاب الدم".



جاء ذلك وفقا لما أعلنته لجنة التحكيم خلال حفل أقيم في فرانكفورت مساء اليوم الاثنين.



ويمنح اتحاد بورصة تجارة الكتب الألمانية هذه الجائزة لأفضل رواية بالألمانية وتقدر قيمتها بـ25 ألف يورو.



يذكر أن كيم دي لا هوريزون وُلِد في سويسرا ولا يعتبر نفسه رجلا أو امراة على نحو صريح، وهذا هو الموضوع المميز للرواية التي نشرتها دار دومونت.



وقالت اللجنة إن " الشخصية السردية العابرة جنسيا في رواية دي لا هوريزون/كتاب الدم/ تبحث لغة ذاتية خاصة بها؛ ما هو السرد الموجود بالنسبة لجسد يتحرر من التصورات التقليدية عن الجنس؟".



ورأت اللجنة أن شكل الرواية في حالة حركة دائمة وقالت إن " كل محاولة لغوية من المشهد التصويري إلى المذكرات التي تأخذ شكلا مقاليا تظهر حاجة ملحة وقوة إبداعية أدبية تستثير اللجنة وتحمسها".

وتعمد كيم دي لاهوريزون أن تكون سيرته الذاتية الخاصة به غامضة في المقدمة أنه "وُلِد 2666".



وأفادت اللجنة بأن دي لاهوريزون مولود في مدينة برن عام 1992 ودرس علوم المسرح والسينما في زيوريخ والكتابة الأدبية في مدينة بيل.



يذكر أن رواية "كتاب الدم" هو أول عمل لدي لاهوريزون وكانت قد حصلت على جائزة الأدب من مؤسسة يورجن-بونتو.