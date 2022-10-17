رواد 2030 والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ينظمان ورشة تدريبية لذوي الهمم

نظم مشروع رواد ٢٠٣٠ التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ورشة تدريبية تستهدف رواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة ورواد الأعمال أصحاب المشاريع التي تساعد ذوي الهمم، على التعايش والتغلب على التحديات التي تواجههم، وذلك في إطار أولى فعاليات حاضنة Good Will أول حاضنة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الهمم.



شارك في الورشة ما يقرب من ٣٠ مشروعا من القطاعات والتخصصات المختلفة، التي تخدم ذوي الهمم.



شهدت الورشة تدريب شباب على كيفية إنشاء مشروعات خاصة وعمل مخطط نموذج العمل التجاري، فضلا عن كيفية تحضير عرض تقديمي للشركة بطريقة مهنية مناسبة.



وفي نهاية الورشة التدريبية، عرض رواد الأعمال أفكارهم أمام لجنة التحكيم، والتي جاءت في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والزراعة والتعليم.



واستعرضت غادة خليل، مدير مشروع رواد ٢٠٣٠، الأنشطة الرئيسية للمشروع وأهدافه، موضحة أن من أهم المحاور الرئيسية التي يعمل عليها رواد ٢٠٣٠ هو محور حاضنات الأعمال وتوفير مجموعة من الخبراء والمختصين على أعلى مستوى لمساعدة الشباب في تطوير مشروعاتهم الناشئة.



وأضافت أن وزارة التخطيط أنشأت حتى الآن ١٠ حاضنات أعمال، في مجالات مختلفة بعضها متخصص وبعضها عام، من ضمنهم حاضنة في مجال الذكاء الاصطناعي وأخرى في مجال السياحة، بالإضافة إلى الحاضنة المصرية الأفريقية، فضلا عن حاضنة ذوي الهمم ‏GoodWill وعدد آخر من الحاضنات التي ترتبط بأفكار تؤثر بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية.



وعن حاضنة ذوي الهمم، ‏أكدت خليل، أن رواد ٢٠٣٠ وقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لإطلاق هذه الحاضنة لدعم وخدمة هذا القطاع بطريقة أكثر احترافية ليصبحوا رواد أعمال، وأصحاب مشروعات ريادية، موضحة أنها الأولى من نوعها وتخدم أيضا الشباب الذين يقدمون حلولا للأشخاص من ذوي الهمم، مضيفة أن رواد ٢٠٣٠ دائما حريص على إطلاق مبادرات في مجال ريادة الأعمال تضم جميع الفئات الموجودة في المجتمع.



يشار إلى أن الفائز بجائزة أفضل مشروع يمنح فرصة للمشاركة في (معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي) المقرر إقامته بدبي في الفترة ما بين ١٥-١٧ نوفمبر ٢٠٢٢، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو لترويج الأستثمار والتكنولوجيا في البحرين.