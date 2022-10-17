 دراسة ألمانية: نحو 10% من مصابي كورونا يذهبون إلى العمل رغم مرضهم - بوابة الشروق
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دراسة ألمانية: نحو 10% من مصابي كورونا يذهبون إلى العمل رغم مرضهم

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 5:56 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 5:56 م

كشفت دراسة أجريت في ألمانيا أن نحو 10% من مصابي كورونا يذهبون إلى العمل رغم مرضهم.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجرتها شركة التأمين الصحي القانوني "برونوفا بي كيه كيه"، وحملت عنوان "العمل 2022"، أن 9% من المرضى يتواجدون في مكاتبهم وهم مصابون بمسار خفيف للمرض ورغم إيجابية نتائج اختباراتهم لكورونا.

وأوضحت النتائج أن 17% من المصابين يعملون من المنزل، فيما ينتظر 17% آخرون بضعة أيام في المنزل إلى حين زوال الأعراض بالغة الشدة.

وقال 8% إنهم يتخذون قراراهم بشأن العمل بعد زوال هذه الأعراض الشديدة، في المقابل قال 33% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يظلون في المنزل حال إصابتهم بمسار طفيف لمرض كورونا إلى أن يتعافوا مرة أخرى.

وعلى جانب آخر، قال 16% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يصابوا بعدوى كورونا بعد، وشملت الدراسة سؤال 1200 عامل في سبتمبر الماضي.

وأكد غالبية المشاركين أنهم يذهبون إلى العمل وهم مرضى، فإلى جانب الـ9% الذين قالوا إنهم ذهبوا إلى العمل وهم مصابون بكورونا، هناك أكثر من 20% آخرين قالوا إنهم ذهبوا إلى العمل وهم مصابون بأمراض معدية.

وأوضحت الدراسة أن 28% فقط من الألمان قالوا إنهم يبقون في المنزل في حال إصابتهم بمرض ولا يعملون.

وذكرت الدراسة أن 49% من العاملين يذهبون إلى العمل رغم إصابتهم بآلام في الظهر و38% يذهبون إلى العمل رغم إصابتهم بحساسية، كما أوضحت الدراسة أن ثلث العاملين يذهبون إلى العمل رغم معاناتهم من مشاكل جسدية نفسية ومشاكل نفسية.

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