نيولز أولد بويز يفوز على ريفر بليت في الدوري الأرجنتيني

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فاز فريق نيولز أولد بويز على فريق ريفر بليت 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الأرجنتيني، والتي شهدت أيضا فوز تاليريس كوردوبا على ألدوسيفي 3 / 1.

وسجل هدفي نيولز أولد بويز كل منخوان مانويل جارسيا وويللر ديتا في الدقيقتين 47 و81.

وشهدت المباراة طرد خوان سفورزا، لاعب نيولز أولد بويز في الدقيقة 36.

ورفع نيولز أولد بويز رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ريفر بليت عند 44 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق تاليريس كوردوبا على مضيفه ألدوسيفي 3 / 1.

وسجل أهداف تاليريس كوردوبا كل من لياندرو إسبيخو في الدقيقة 26 وخوليو ألبيرتو بوفاريني في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وفرانسيسكو بيزيني في الدقيقة 72.

فيما سجل هدف ألدوسيفي الوحيد مارتين كاوتيروشو في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.