مصرع شخص بسبب جرعة زائدة من المخدرات في القناطر الخيرية

لقي شخص مصرعه داخل منزله نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين "قريب المتوفى"، أنه أثناء طرق الباب على منزل المتوفي، لم يفتح أحد وبعدها قام بكسر الباب ليجد جثة المتوفى ملقاة داخل الشقة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة بقيادة المقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، ومعاونة الرائد طه سعيد والرائد عمرو بدر معاوني رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص داخل منزله نتيجة تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة.

و تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.