 قيادات التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية تلتقي القنصل المصري بالخرطوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيادات التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية تلتقي القنصل المصري بالخرطوم

سمر إبراهيم:
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 10:16 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 10:40 م
التقت قيادات قوى الإعلان السياسي والتى تضم الحرية والتغيير التوافق الوطني، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية الانتقالية، المستشار أحمد عدلي إمام قنصل عام جمهورية مصر العربية ووفده المرافق، اليوم الاثنين، بالعاصمة الخرطوم.

وبحث الجانبان مستجدات العملية السياسية وسبل تحقيق التوافق الوطني وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية تحقق تطلعات الشعب السوداني في عملية التحول الديموقراطي وتوفر الاستقرار المعيشي والاجتماعي المرجو بالبلاد.

وثمّنت قوى المبادرة السودانية، الجهد المصري القائم، داعياً القوى الإقليمية والدولية إلى مواصلة دعمها للشعب السوداني من جهة واستمرار التنسيق المشترك فيما بينها حول أهمية دعم الحوار الوطنى بتسهيل من الآلية الثلاثية الدولية.

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