وقف أعمال إنشاء محلات أسفل كوبري كفر الدوار

أكد اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، على وقف الأعمال الجارية لإنشاء محلات أسفل كوبري كفر الدوار على الطريق الزراعي، وذلك لحين انتداب لجنة من الطرق وهندسة المرور لإعادة تقييم الوضع.

جاء ذلك عقب جولة ميدانية قام بها اليوم "رئيس المدينة" لتفقد الوضع الحالي للأعمال الجارية أسفل كوبري كفر الدوار على الطريق الزراعي "المقابل لطريق سيدي غازي".

وأوضح "قطاطو" أنه بالتواصل مع الجهات المعنية والجهة الصادر منها تراخيص الأعمال؛ تم الاتفاق على وقف الأعمال الجارية مؤقتًا لحين انتداب لجنة من الطرق وهندسة المرور لإعادة تقييم الوضع، وذلك حرصًا على عدم وجود أي أعمال قد تؤثر على الحركة المرورية أو تتسبب فى حدوث إختناقات مرورية.

كان "رئيس المدينة" قد تفقد اليوم منطقة أسفل كوبري كفر الدوار، لمتابعة الوضع الحالي لأعمال المحلات ومدى تأثيرها على الحركة المرورية بالمنطقة، نظرًا لأنها من المناطق الحيوية بكفر الدوار والتي تشهد تكدسات مرورية بصفة مستمرة.