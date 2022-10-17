أضاءت مكتبة الإسكندرية، مساء أمس الأحد، ساحة المكتبة وقاعة المؤتمرات باللون الأزرق احتفالا بمرور 20 عاما على افتتاحها.

وقد شهدت مكتبة الإسكندرية العديد من الفعاليات، أمس السبت إحتفالا بنشأتها، حيث بدأت بزيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، و محاضرة للدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية الأسبق، ومعرض يضم 1000 كتاب لأهم إصدارات و مطبوعات مكتب الإسكندرية في 20 عاما و إختتمت فعاليات الإحتفال بتكريم الموظفين والعاملين الذين عملوا من بداية المكتبة وما زالوا مستمرين في عملهم طوال 20 عاما، و تنظيم حفل أوركسترالي يقدم مقطوعات فنية متنوعة.

وكانت قد شيدت المكتبة مجسم مكونا من كتابين كبيرين يعلوهما رقم 20 احتفالا بهذه الذكرى.