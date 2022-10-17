تتجه وزارة التربية الكويتية، إلى إنهاء خدمات معلمة فلسطينية قصت شعر طالبة مواطنة بإحدى المدارس الثانوية في البلاد.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بمنشورات تتحدث عن "إقدام معلمة وافدة على قص جزء من شعر طالبة كويتية في الصف العاشر (الثانوي) بإحدى مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، عندما أقدمت معلمة مادة "الرياضيات" على قص شعر الطالبة، بسبب "عدم إحضارها دفتر الرسم البياني"، حسب ما ذكره النشطاء ومنهم الناشطة التربوية الكويتية، مناير الحمادي، والتي أثارت القضية.



وقصت المعلمة، شعر الطالبة داخل الفصل وأمام الطالبات"، وفقا لشهادة الناشطة.



وتقدمت الطالبة بشكوى إلى الإدارة المدرسية ضد المعلمة، وطلبت مهاتفة والدتها التي حضرت واصطحبتها للمخفر لتقديم بلاغ رسمي بشأن واقعة "قص شعر نجلتها"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.



وفتحت إدارة المنطقة التعليمية تحقيقا مع المعلمة الوافدة وتم إبلاغ الوزارة بذلك، وفقا لتصريحات مدير منطقة مبارك الكبير.



وخلال التحقيقات استمعت إدارة المنطقة لـ"شهادة طالبات الصف اللاتي أكدن تهديد المعلمة لهن منذ أسبوع بقص شعورهن".