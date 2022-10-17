مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية سيارة ألقت نفايات طبية خطرة بمرسى مطروح

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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، فحص كاميرات المراقبة بمنطقة الطابية السكنية، لتحديد هوية سيارة مجهولة ألقت نفايات طبية خطرة، بعد تلقى شكوى من الأهالي.

وأكد جاب الله أن قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة قام بتطهير موقع إلقاء المخلفات والنفايات الطبية، برش المبيدات تحت إشراف الطب الوقائي، استجابة للشكوى الواردة من سكان المنطقة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.

ووجه بسرعة رفع المخلفات الطبية فوراً، بحضور الطب الوقائي بمديرية الصحة، الذي قام بفحص النفايات لمعرفة المنشأة الصحية التابعة لها، وجاري التواصل لضبط السيارة، وتم رفع النفايات الطبية بالمنطقة السكنية بالطابية.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت الطبية المخالفة في هذا الشأن، حفاظا على أرواح المواطنين.