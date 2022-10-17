تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير الأمن، بمحافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وصول الفتاة "خلود ال."، جثة هامدة؛ جراء اعتداء عليها خنقا.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، بمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد، أن الحادث، يرجع إلى خنق شاب، فتاة لرفضها طلبه التقدم لخطبتها، فخنقها تحت منزلها بحى الشرق، وتمكن الأهالي من الإمساك به أثناء محاولته الفرار هربا.

وألقت الشرطة القبض على مرتكب الواقعة وتحرر محضر بالحادث بقسم شرطة حي الشرق.

وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى الأميري، تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بإعداد تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، ولبيان الصفة التشريحية للجثة، بتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث، ولحين التصريح بدفن الجثة.