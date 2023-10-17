 إسرائيل: لا يزال هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في النصف الشمالي من قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: لا يزال هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في النصف الشمالي من قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 12:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 12:23 م
قال الجيش الإسرائيلي، إنه لا يزال هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في النصف الشمالي من قطاع غزة، بينما تحتشد القوات الإسرائيلية على الحدود قبيل بدء هجوم بري محتمل.

وقال جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن هناك ما يقدر بنحو أكثر قليلا من 600 ألف شخص، انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة الساحلي المحاصر، بحلول مساء يوم أمس الاثنين.

وأضاف أنه "لا يزال هناك بضع مئات الآلاف الذين يجب عليهم المغادرة".

من ناحية أخرى، قدم مسئول رفيع في الأمم المتحدة رقما مختلفا، أمس الاثنين، حيث قال: "لقد شهدنا انتقال نحو مليون شخص من الشمال إلى الجنوب".

ويبدو أن إسرائيل تستعد لهجوم بري ضخم خلال الأيام المقبلة، بهدف معلن وهو تدمير حركة حماس وقتل أعضائها. وقد دعت إسرائيل مرارا المدنيين الذين يعيشون في شمال غزة إلى الإخلاء والتوجه جنوبا.

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