عامر حسين: الجماهير شككت في المنتخب بعد الخسارة من تونس

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انتقد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، هجوم الجماهير على منصات السوشيال ميديا بعد خسارة المنتخب الوطني وديا أمام تونس في شهر سبتمبر الماضي بنتيجة 3-1.

وفاز منتخب مصر وديا خلال معسكر الفراعنة في الإمارات بشهر أكتوبر الجاري، على زامبيا 1-0 بينما انتهت القمة العربية أمام الجزائر بالتعادل الإيجابي 1-1.

وصرح عامر حسين لقناة أون تايم سبورتس: "المنتخب تعرض للتشكيك من الجماهير في لاعبيه وجهازه الفني بعد الخسارة من تونس".

أضاف: "المستوى الذي ظهر به المنتخب أمام الجزائر كان نقطة تحول لعودة الثقة في اللاعبين والمدرب".

أكمل: "لعبنا مباراة كبيرة أمام الجزائر على أعلى مستوى وطرد محمد هاني جاء في توقيت صعب، ولكن لاعبي المنتخب كان أمامهم تحدي تحقيق الفوز رغم النقص العددي".

تابع: "الجماهير زادت من صعوبة مواجهة الجزائر كونها اختبارا حقيقيا للاعبين والمدرب، ما وضع الفريق تحت الضغط".

واصل: "نثق في فيتوريا، لذلك اتحاد الكرة تعاقد معه لمدة 4 سنوات، لأنه يحاول بناء فريق للمستقبل".

أتم: "الوقت غير مناسب لفيتوريا لضم وجوه جديدة، خاصة وأن لاعبي المنتخب الأولمبي يستعدون للمشاركة في أولمبياد باريس 2024".