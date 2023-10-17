عامر حسين: الجماهير شككت في المنتخب بعد الخسارة من تونس

انتقد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، هجوم الجماهير على منصات السوشيال ميديا بعد خسارة المنتخب الوطني وديا أمام تونس في شهر سبتمبر الماضي بنتيجة 3-1.
وفاز منتخب مصر وديا خلال معسكر الفراعنة في الإمارات بشهر أكتوبر الجاري، على زامبيا 1-0 بينما انتهت القمة العربية أمام الجزائر بالتعادل الإيجابي 1-1.
وصرح عامر حسين لقناة أون تايم سبورتس: "المنتخب تعرض للتشكيك من الجماهير في لاعبيه وجهازه الفني بعد الخسارة من تونس".
أضاف: "المستوى الذي ظهر به المنتخب أمام الجزائر كان نقطة تحول لعودة الثقة في اللاعبين والمدرب".
أكمل: "لعبنا مباراة كبيرة أمام الجزائر على أعلى مستوى وطرد محمد هاني جاء في توقيت صعب، ولكن لاعبي المنتخب كان أمامهم تحدي تحقيق الفوز رغم النقص العددي".
تابع: "الجماهير زادت من صعوبة مواجهة الجزائر كونها اختبارا حقيقيا للاعبين والمدرب، ما وضع الفريق تحت الضغط".
واصل: "نثق في فيتوريا، لذلك اتحاد الكرة تعاقد معه لمدة 4 سنوات، لأنه يحاول بناء فريق للمستقبل".
أتم: "الوقت غير مناسب لفيتوريا لضم وجوه جديدة، خاصة وأن لاعبي المنتخب الأولمبي يستعدون للمشاركة في أولمبياد باريس 2024".