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وزيرة الداخلية البلجيكية تؤكد إطلاق النار على مرتكب هجوم بروكسل

بروكسل- د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:24 ص

أكدت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أطلقت النار على الرجل المسئول عن مقتل مواطنين سويديين بالرصاص في العاصمة بروكسل.


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