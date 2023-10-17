وزيرة الداخلية البلجيكية تؤكد إطلاق النار على مرتكب هجوم بروكسل

الأكثر قراءة
ميدو: صلاح لم يدعم فلسطين لهذا السبب.. والنني خاطر بمستقبله
من يقف وراء التضليل والكراهية عبر الإنترنت بين إسرائيل وغزة؟
أحضر له ألعابا.. كيف تحول موقف قاتل الطفل الفلسطيني وديع في إلينوي الأمريكية من الحب إلى الكراهية؟
سيدة تنهي حياة طفلها بسبب لون بشرته في أكتوبر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أكدت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أطلقت النار على الرجل المسئول عن مقتل مواطنين سويديين بالرصاص في العاصمة بروكسل.