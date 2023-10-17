وزيرة الداخلية البلجيكية تؤكد إطلاق النار على مرتكب هجوم بروكسل

أكدت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أطلقت النار على الرجل المسئول عن مقتل مواطنين سويديين بالرصاص في العاصمة بروكسل.