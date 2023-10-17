الأمين العام للأمم المتحدة يزور مصر غدا

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يسافر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مصر، في ظل تدهور الوضع الإنساني بغزة.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يصل «جوتيريش» إلى القاهرة، غدًا الأربعاء، ويلتقي مسئولين من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن وكالة «رويترز» قولها إن زيارة جوتيريش تستهدف مناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وبحث خفض التصعيد الدائر منذ أكثر من أسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

و«طوفان الأقصى»، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.