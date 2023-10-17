الأمم المتحدة تنفي إجلاء موظفيها من لبنان

نفت الأمم المتحدة في لبنان، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن نقل موظفي المنظمة من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى.

وقال المنظمة، في بيان صحفي اليوم: "رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى نقل موظفي الأمم المتحدة من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى، تود الأمم المتحدة التوضيح أنه لم تحدث عمليات إجلاء من هذا القبيل لموظفيها الأمميين ولا لأسرهم".

وأضافت: "تستمر عمليات وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان من دون انقطاع، ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة".

وتابع البيان: "بُغية تجنب انتشار المعلومات المُضلِّلة والمخاوف غير الضرورية التي قد تنتج عنها خلال هذه الفترة الحسّاسة، تحثّ الأمم المتحدة وسائل الإعلام على التحقق من دقّة التقارير قبل نشرها ومشاركتها مع الناس".