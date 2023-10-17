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السوداني يتلقى دعوة من الرئيس السيسي لحضور قمة طارئة في القاهرة لبحث أوضاع غزة

رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
بغداد -د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 2:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 2:59 م

تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ للمشاركة في قمة طارئة ستُعقد في القاهرة بشأن الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه القمة ستضمّ مجموعة من القادة والزعماء العرب، والإقليميين، "لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفي سياق متصل، دعا السوداني إلى مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي واستمرار المشاورات مع قادة المنطقة والعالم من أجل احتواء الأزمة وإنهاء معاناة الفلسطينيين المأساوية.

وجدد السوداني، خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتّوح "مواقف العراق الثابتة والمبدئية المستندة إلى موقف شعبنا والتزامه الاخلاقي والشرعي تجاه الشعب الفلسطيني".

وحسب بيان، جرى خلال اللقاء، "استعراض الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات التي توجهها قوات الاحتلال الصهيوني للمدنيين العزّل في قطاع غزّة وتداعياتها الخطيرة".


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