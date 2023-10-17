قتلت الصواريخ الإسرائيلية، الطفلين محمد يوسف الشاويش (9 سنوات)، وشقيقته غزل (13عامًا) أثناء محاولتهما نقل جالون مياه من محيط منزلهما في بلدة جحر الديك الحدودية وسط شرق غزة.



وقال والد الطفلين في حديث لوكالة «الأناضول»: «سمعت صوت قصف قريب جدا من منزلنا، فسألتني زوجتي أين الأولاد، أشرت بيدي وقلت هنا، وعندما استدرت لم أجدهما، فركضت أسفل المنزل فوجدتهما شهداء».



وأضاف وهو يتحدث بحرقة: «أريد أن أموت معهم، ليس بمقدوري تحمل ما حدث، هذه أهداف إسرائيل التي تتحدث عنها (قتل الأطفال)».



وتابع: «ذهبنا لتعبئة الماء بسبب الأضرار المادية التي لحقت في براميل المياه أعلى المبنى السكني الذي أقطنه والطائرات الحربية الإسرائيلية ترانا بشكل واضح وتعرف بشكل لا شك فيه من نحن».



واستكمل: «ذهبت مع أولادي للتعبئة وفي أيدينا جالونات مياه، وبعد التعبئة بلحظات ووصولي إلى المنزل سمعت صوت القصف ما أدى لاستشهاد أطفالي على الفور؛ ولم أصدق ما حدث؛ أنا ما زلت في حالة صدمة كبيرة».



وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.



المجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.



وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.



وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.