بيريرا يجتمع بحكام دوري القسم الثاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، مساء الإثنين، اجتماعا مع حكام ومساعدى دوري القسم الثاني "أ" ، لتقييم الأداء وتصحيح الأخطاء خلال الثلاثة أسابيع السابقة نظريا وعمليا بمركز شباب الجزيرة.

وفي سياق متصل، ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني «أ»، حيث ستقام 5 مباريات.

وجاءت مباريات اليوم في دوري القسم الثاني كما يلي:

- طنطا ضد السكة الحديد

- القناة ضد دكرنس

- لافيينا ضد بتروجيت

- أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة

- المصرية للاتصالات ضد غزل المحلة