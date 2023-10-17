الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة لـ "حزب الله" في لبنان.

وقال بيان الجيش: " نهاجم في هذه الأثناء أهدافا إرهابية تابعة لحزب الله في لبنان، التفاصيل لاحقا".

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف على إسرائيل من لبنان.

وشدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم على جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة 2 كم عن الحدود مع لبنان.

وبدأ التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.