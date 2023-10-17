 حماس تنتقد دولا رفضت مشروع قرار وقف حرب غزة: ضوء أخضر لجرائم الاحتلال - بوابة الشروق
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حماس تنتقد دولا رفضت مشروع قرار وقف حرب غزة: ضوء أخضر لجرائم الاحتلال

شبكة قدس
شبكة قدس
وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 2:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 2:40 م

انتقدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الدول التي رفضت مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن لوقف الحرب في غزة وفتح ممرات إنسانية.

وحمّلت حماس، في بيان لها، هذه الدول مسئولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.

وقالت إن هذه المواقف تمنح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من جرائمه وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وكانت روسيا قد وزعت، يوم الجمعة الماضي، مشروع القرار في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دانت الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية.

ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته البعثة الروسية الدائمة، ولم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة.


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