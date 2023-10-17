انتخاب مايكل مرونز وميشيل يوه لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

تم انتخاب مايكل مرونز، مدير الفعاليات الرياضية الألمانية، عضوا جديدا في اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، إلى جانب 7 أعضاء آخرين من بينهم الممثلة الماليزية ميشيل يوه، الحائزة على جائزة أوسكار.

وانُتخب مرونز /56 عاما/ بأغلبية كبيرة بلغت 64 صوتا مقابل 9 أصوات في اليوم الأخير من اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة مومباي الهندية.

وبات مرونز العنصر الألماني الثالث في دائرة النخبة داخل الهيئة الإدارية باللجنة الأولمبية الدولية، برفقة توماس باخ، رئيس اللجنة، وبريتا هايدمان ممثلة الرياضيين باللجنة.

وقال مرونز إنه "شرف عظيم" أن يتم انتخابه، مضيفا أنه "يتطلع إلى المسؤولية التي تنتظره، وإلى جانب بريتا هايدمان، لإعطاء الرياضة الدولية مكانة أعلى.

يتمتع مرونز بخبرة واسعة، بعدما عمل رئيسا لعروض الخيل في مدينة آخن، بالإضافة لرئاسته اللجنة المنظمة لعدد من بطولات التنس، كما ترأس أيضا ملف منطقة الراين والرور لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية بألمانيا، وهو الآن عضو بالاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية.

وقال توماس فايكرت، رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية في بيان: "لقد قامت اللجنة الأولمبية الدولية باختيار ممتاز اليوم وعينت في دائرتها خبيرا بارزا ومدافعا ملتزما عن الفكرة الأولمبية. أنا سعيد للغاية لمايكل مرونز، ولكن أيضا للرياضة الألمانية. التي أصبحت الآن ممثلة بشكل أفضل على المستوى الدولي".

وكان هناك انزعاج في وقت سابق داخل أروقة الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية بعد عدم معرفته بخطط مرونز للجنة الأولمبية الدولية، إلا قبل وقت قصير من نشر قائمة المرشحين.

ويأمل الاتحاد الآن في أن يساهم مدير الفعاليات الرياضية الذكي بتقديم ملف ألماني محتمل لاستضافة الأولمبياد.

في المقابل، تعتبر ميشيل يوه /61 عاما/ ضمن أشهر الوافدين الجدد لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، التي تضم الآن 107 أعضاء.

وفازت يوه بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة تقوم بدور البطولة عن دورها في فيلم "كل شيء في كل مكان، في وقت واحد".