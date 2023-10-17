منى عبدالغني تقدم برنامجًا جديدًا بعنوان «من قلبي» على CBC

تستعد الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، مقدمة برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، بدء برنامجها «من قلبي مع منى عبدالغني» عبر منصات قناة «CBC» العامة على السوشيال ميديا.

برنامج «من قلبي مع منى عبدالغني» سيبث كل خميس بشكل أسبوعي، على منصات الديجتال وهو برنامج اجتماعي سيعمل على الربط بين ما دار في سير الأنبياء وكيفية الاستفادة من هذه السير الشريفة في حل المشاكل الأسرية والاجتماعية والتعامل معها، بجانب إعلاء قيم الأسرة والمجتمع والأخلاق الحميدة بجانب التطرق لسير الصالحين، بما يفيد في الحفاظ على الحياة الأسرية وتربية الأجيال القادمة على حسن الخلق الحميدة.

يأتي البرنامج في إطار الخطة الجديدة لشبكة سي بي سي بإطلاق مجموعة من برامج الديجتال عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإلكترونية، والتي تحمل محتوى جديد ومختلف يخُاطب المشاهد.

من جانبها، أعربت الإعلامية الدكتورة مني عبدالغني عن سعادتها وحماستها لبدء هذه التجربة عبر منصات قناة «CBC» العامة، وإنها ستحاول في كل حلقة على تقديم ما يفيد المشاهدين، وأكدت أن هذا البرنامج سيكون خطوة جديدة للتواصل مع الجمهور بشكل جديد ومختلف عن ظهورها الإعلامي عبر برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا».