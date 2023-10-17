 الأردن: جسر جوي غير مسبوق لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات المملكة - بوابة الشروق
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الأردن: جسر جوي غير مسبوق لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات المملكة

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 9:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 9:03 م

أعلن وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عن تدشين المملكة الأردنية «جسر جوي غير مسبوق» لدعم المستشفى الميداني الأردني بغزة، وأيضا لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات الأردنية التي أعلنت رفع حالة الاستعداد لاستقبال المصابين حال توفر ذلك.

وأكد خلال تصريحات متلفزة لـ«العربية» مساء الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية «المستعرة» على قطاع غزة لن تحقق أمنا أو سلاما، مشيرا إلى إعلان المملكة إدانتها لأعمال القتل من الجانبين.

ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع القضية الفلسطينية انطلاقا من موقفهم المماثل بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن القانون الدولي لا يميز بين أزمة وأخرى استنادا إلى هوية أو جنسية أطرافها.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقوبة جماعية وجريمة حرب، متابعا: «الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من الأوكرانيين، ويستحقون أن يعاملوا كما تعامل كل شعبوب العالم».

ونوه إلى ظهور بعض التغيرات على الموقف الأوربي بشأن موقفها الداعم لحكومة الاحتلال مؤخرا، لا سيما من ناحية إدراك خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية للحرب، والبدء بالضغط على الاحتلال؛ لفتح المعابر لدخول المساعدات.

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