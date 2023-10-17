تلقى قطاع الزراعة الإسرائيلي، الذي يوفي نسبة كبيرة من حاجة المستوطنين الغذائية، ضربة قوية باقتحام الفصائل الفلسطينية "حركة حماس" مستوطنات غلاف قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الجاري، وما تلاه من عمليات إخلاء للمستوطنات، هددت بالقضاء على 75% من محاصيل الخضروات الإسرائيلية التي ترتكز بتلك المنطقة.



وقال آميت يفراتش مسئول بالاتحاد الإسرائيلي الفيدرالي للمزارعين، في حديثه لموقع جلوبز الأمريكي، إن المنطقة تضم 75% من إنتاج الخضروات الإسرائيلية، و20% من محاصيل الفاكهة، و6% من إنتاج الألبان، بجانب عدد كبير من مراعي الثروة الحيوانية، والداجنة، والمزارع السمكية.



وأضاف يفراتش، أنه تم القضاء على عدد من المزارعين أثناء اقتحام الفصائل الفلسطينية للغلاف، كما تعرضت المزارع للحرق، وقطع المياه اللازمة للزراعة وشرب الحيوانات، حد قوله.



وأكد يورون سليمان، مدير قسم اقتصادي باتحاد آخر، أن الجيش الإسرائيلي أمر بعدم دخول أحد لأي من المستوطنات بالقطاع، وهو ما يجعل المحاصيل عرضة للتلف، موضحا أن الشهر الحالي هو موسم زراعة الطماطم، وإذا تأخرت زراعتها ستقع إسرائيل في أزمة كبيرة.



وأشار أورون ليفي، مدير بالزراعة الإسرائيلية، إلى إن إعفاء الواردات من الجمارك من أجل سد العجز الناجم عن تضرر المزارع الإسرائيلية، قد يقضي على الزراعة المحلية بشكل كبير، مؤكدا أن المستهلك الإسرائيلي سيدفع الثمن أيضا، إذ أن الطماطم المستوردة مثلا يبلغ سعرها 3 أضعاف الطماطم المحلية.



وتابع نيري شوتين، مدير القسم السياسي لحركة الكيبوتس الإسرائيلية، أن المزارعين لن يعودوا لمستوطنات غلاف غزة ما دامت حماس موجودة بالقطاع، موضحا أن نص العقد بين الحكومة والمستوطنين، هو توفير الأمن والحماية لإسرائيل، وذلك تم خرقه.