المشتبه به في هجوم بروكسل الإرهابي لا يزال طليقا

ما تزال السلطات البلجيكية تبحث اليوم الثلاثاء، عن رجل يشتبه في إطلاقه النار على مواطنين سويديين؛ ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة شخص ثالث بجروح في بروكسل، فيما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بأنه هجوم إرهابي.

وقال دي كرو، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء: "بالأمس، توجه ثلاثة أشخاص لحضور ما كان يفترض أن يكون حفلا كرويا رائعا، حيث لقي اثنان منهم حتفهما في هجوم إرهابي وحشي".

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد انتهت حياتهما، ولقيا حتفهما جراء الوحشية البالغة".

وقال دي كرو إنه يُعتقد أن المشتبه به رجل من أصل تونسي وكان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا.

وأضاف رئيس الوزراء أن "الجناة استهدفوا على وجه التحديد المشجعين السويديين الذين كانوا في بروكسل لحضور مباراة كرة قدم للشياطين الحمر"، في إشارة إلى مباراة السويد وبلجيكا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 على ملعب الملك بودوان في بروكسل، والتي تم إلغاؤها بعد الشوط الأول جراء الهجوم، وكانت نتيجة المباراة 1-1.

وقال دي كرو: "يجب على الإرهابيين أن يدركوا أنهم لن ينجحوا أبدا في تحقيق نواياهم. ولن يتمكنوا أبدا من إخضاع مجتمعاتنا الحرة. وبكراهيتهم وعنفهم فإنهم لا يظهرون إلا عجزهم"، مضيفا أن "الإرهاب لن يهزمنا أبدا".

وقال دي كرو إنه سيتم زيادة تواجد الشرطة في العاصمة البلجيكية بعد أن رفعت وحدة التنسيق لتحليل التهديدات مستوى التهديد في المدينة إلى 4، مما يعني أن التهديد خطير للغاية ووشيك.

وأضاف دي كرو أنه سيتم أيضا تنفيذ إجراءات أمنية مشددة في عدد من المواقع الحساسة، خاصة الأماكن المرتبطة بالجالية السويدية، في حين سيتم زيادة إجراء عمليات التفتيش في بقية أنحاء البلاد.

ودعا دي كرو الجميع في بروكسل إلى توخي اليقظة، مضيفا أن مجلس الأمن القومي سيجتمع بعد ظهر اليوم.