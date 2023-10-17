إبراهيم عيسى يتهم الإخوان باغتيال شخصية صلاح: الغرب لم ير سوى قتل حماس للأطفال

أدان الإعلامي إبراهيم عيسى، ما وصفه بـ «الهجمة والحملة الشرسة» الساعية إلى اختيال شخصية محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، متهما من جانبه أنصار التيار الإسلامي بـ «تصفية حساباته» مع اللاعب حسب تعبيره.

وقال خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين: «جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي يقودان حملة شرسة لتصفية حساباته مع محمد صلاح، التيار الإسلامي يترصد ويتربص بصلاح منذ اللحظة الأولى لنجاحه».

وشدد على أهمية الحفاظ على اللاعب كونه ثروة عربية وقومية ونموذجا لكل مصري مسلم طبيعي يمارس التعايش والتسامح مع الآخرين، قائلا: «تيار الإسلام السياسي والإخوان كانوا مصدقين إن صلاح سلفي أو تلميذ أبو تريكة النجيب الذي سينساق معهم، كما يحركهم بالريموت كنترول»، حسب قوله.

وأضاف أن ظهور الوجه ذات المعدن الأصيل النبيل للاعب ليفربول في تصرفاته مؤخرا؛ ضرب سيناريوهات وخطط الجماعة التي أرادت استخدامه كواجهة دعائية لتنفيذ سياساتها في الغرب وكمنبر إعلامي للتأثير على قطاعات واسعة من الجمهور بانتمائه لجماعة الإخوان.

وأوضح أن اللاعب يواجه حملات إلكترونية مدبرة من جماعة الإخوان؛ للطعن في ولائه للحق الفلسطيني وانتمائه للعروبة جراء عدم إبداء تعاطفه في تدوينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى انجذاب: «مجموعات من المراهقين ومجموعات التراس أهلاوي المخترقة من الإخوان، والتراس زملكاوي المخترق من السلفيين وبعض الهوجاء الكارهين للنجاح لهذه الحملة» حسب قوله.

وأشار في اتهام الحملة اللاعب بالتنصل من مئات الضحايا والشهداء في غزة، والسكوت على الجرائم الإسرائيلية ومشاركته في الحصار الغربي القطاع وتفضيل مصالحه الشخصية على القضية الفلسطينية، متسائلا: «لو كان صلاح كتب تغريدة تضامن كان هيرجع الحق المغتصب ونتانياهو هيطلع يعتذر؟! لماذا نحمله عبئا تنوء به دول وأجيال وشعوب».

وأكد أن في استمرار اللاعب بتحقيق النجاح والتالق بأوربا انتصار للقضية الفلسطينية، معقبا: «إحنا عايزين نخرب عليه وننكد عليه عيشته، في حين أنه لو كان كتب تغريدة بالأيام الأولى وقت عاصفة الغرب الذي لم ير سوى اعتداء حماس على مدنيين من الأطفال والرضع والأمهات المسنات والمدنيين؛ وقتلهم وحرقهم وجرهم كرهائن، رؤية أطفال يحصل فيهم كدا هز أي حياد أو تعاطف؛ كان من المفترض لو حصل أن يأكلوه بأسناهم ومخالبهم» حسب تعبيره.