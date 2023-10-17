قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي، إن بلاده تبذل كل الجهود؛ لمنع التصعيد وحماية المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بقناة «الغد»، مساء الثلاثاء، أن الجهود الدبلوماسية الممكنة حاليا في جو خطير بالمنطقة، تحاول منع توسيع التصعيد في القطاع، لإيصال الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مشددًا على أن فرنسا مع تطبيق القانون الإنساني الدولي في كل مكان وبشكل خاص لصالح المواطنين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن بلاده ضد أي منع للماء أو الكهرباء عن سكان قطاع غزة، ولن تتخلى عن تأييدها للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الموقف الفرنسي مع احترام القانون الإنساني الدولي لصالح المدنيين من كل الأطراف.

ونوه بضرورة تجنب أي تصعيد للعنف في المنطقة واشتعالها، وهو هدف كل لقاءات وزيارات وزيرة خارجية فرنسا، هذا إلى جانب التركيز على الوضع الإنساني بلسان رئيس فرنسا، ومن ثم لا بد من صول الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر أن القانون الدولي يطبق في كل الأحوال وبكل الدول، معقبًا: «ما نجحنا حتى الآن لفتح معبر رفح حتى تصل المساعدات للفلسطينيين، واليوم نطلب بعد الرد على الهجمات الإرهابية على إسرائيل، أن يُؤخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة بنود القانون الدولي الإنساني».

