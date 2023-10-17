 شولتس يختبئ في ملجأ مع دوي صافرات الإنذار بتل أبيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شولتس يختبئ في ملجأ مع دوي صافرات الإنذار بتل أبيب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 9:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 9:57 م

اضطر المستشار الألماني أولاف شولتس، الذى يزور إسرائيل إلى التوجه إلى ملجأ في السفارة الألمانية مع انطلاق صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي أثناء تواجده فى تل أبيب، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من المستشار.


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