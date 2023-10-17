وفد المستشار الألماني يضطر لمغادرة الطائرة بسبب إنذار صاروخي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اضطر وفد المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى مغادرة الطائرة بشكل مفاجئ قبل إقلاعها من تل أبيب، متوجهة إلى القاهرة بسبب إنذار صاروخي.