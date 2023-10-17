 وفد المستشار الألماني يضطر لمغادرة الطائرة بسبب إنذار صاروخي - بوابة الشروق
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وفد المستشار الألماني يضطر لمغادرة الطائرة بسبب إنذار صاروخي

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:25 م

اضطر وفد المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى مغادرة الطائرة بشكل مفاجئ قبل إقلاعها من تل أبيب، متوجهة إلى القاهرة بسبب إنذار صاروخي.

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