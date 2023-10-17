وفد المستشار الألماني يضطر لمغادرة الطائرة بسبب إنذار صاروخي

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اضطر وفد المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى مغادرة الطائرة بشكل مفاجئ قبل إقلاعها من تل أبيب، متوجهة إلى القاهرة بسبب إنذار صاروخي.