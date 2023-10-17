بعثة أممية: 15 ضحية من المدنيين جراء الألغام في الحديدة اليمنية خلال شهر

أعلنت بعثة أممية، مساء اليوم الاثنين، رصد 15 ضحية من المدنيين جراء انفجار الألغام والمتفجرات، في محافظة الحديدة غربي اليمن، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2023.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إنه"خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2023، سجلنا 15 ضحية(بين قتيل وجريح) في صفوف المدنيين في ‎الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وأضاف البيان أن "هؤلاء الضحايا سقطوا في تسع حوادث انفجارات للألغام والمتفجرات، في مديريات الدريهمي والتحيتا والحوك والحالي وحيس وبيت الفقيه بمحافظة الحديدة ".

وأشار البيان إلى أن" هذا العدد يشكل انخفاضا بعد الارتفاع في آب/أغسطس الذي تم فيه رصد 20 ضحية من المدنيين".

ولفت البيان إلى أنه"مع ذلك، ظلت نسبة الأطفال الضحايا أعلى من 30 بالمئة ".

يشار إلى أن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين منذ بدء النزاع قبل نحو تسع سنوات، وسط تحذيرات أممية ودولية من عواقب وخيمة للألغام على اليمنيين.