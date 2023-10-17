حسام زكي: إسرائيل تنتقم من أهل غزة بسبب الفضيحة التي حدثت لأجهزتها الأمنية في 7 أكتوبر

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «الجامعة منظمة سياسية بالأساس؛ تعنى بتعبئة المواقف السياسية، ومقاومة الاتجاهات السياسية المناهضة للقضية الفلسطينية».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «فرانس 24»، مساء الثلاثاء، أن مجلس وزراء الخارجية العرب، اجتمع بعد الأزمة بحوالي 4 أيام، وأصدر موقفًا سياسيًا مهمًا جدًا لأنظار كل العالم، مؤكدًا أن «رسالته أخذت بمأخذ الجد والاهتمام من جانب كل الأطراف المعنية، عدا الجانب الإسرائيلي الذي لا يعنينا في شيء الآن».

ونوه أن «الإعلام الغربي يشن هجمة قوية ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على خلفية محددة وهي هجمات يوم 7 أكتوبر».

وعن وصف بيان اجتماع الخارجية العرب بالهزيل، وتحفظ من بعض الدول عليه مثل الجزائر وتونس، أكد أن التحفظ على القرار حق سيادي كفله الميثاق والنظام.

واستطرد: «تلك الدول كانت تريد بيانًا أكثر قوة في إدانة إسرائيل لكنها لم تمنع صدور القرار، والقرار في النهاية صدر بموافقة حوالي 17 دولة، وتحفظ 5 دول».

وأشار إلى أن «الدول العربية ليست كلها مؤيدة لحماس أو أيدولوجيتها أو ما قامت به الحركة في 7 أكتوبر الماضي، لكن في المقابل كلها وبالقطع وبدون أي تحفظ وبكل توافق وقوة، تقف ضد ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة».

واستشهد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، والتي قال فيها: «إن ما تقوم به إسرائيل تجاوز بمراحل حق الدفاع عن النفس ودخل في مرحلة العقاب الجماعي».

وأكمل: «هناك قائمة من جرائم الحرب التي ترتكب يوميا بحق أهلنا في غزة، المسألة ليست في إطار ما نقوم به، بعض الدول لديها قدرة على القيام بشيء مثل مصر لأنها الجارة المباشرة وتمتلك الرصيد والخلفية التي يمكنها من القيام بتلك الجهود، والسعودية لديها صوتها المهم في هذا المجال وكذلك الأردن وغيره، لكن آلة الحرب الإسرائيلية لا تريد أن تصغي لأحد، لها نزعة انتقامية هائلة من أهل غزة وتريد تفريغ شحنة غضبها وإحباطها والفضيحة التي حدثت لأجهزتها الأمنية في 7 أكتوبر».