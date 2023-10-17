الجمهوري جيم جوردان والديمقراطي حكيم جيفريز يتنافسان على رئاسة الكونجرس

انطلقت، منذ قليل، جلسة مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) المقررة للتصويت على اختيار رئيس جديد للمجلس خلفا لكيفن مكارثي.

ورشح الحزب الجمهوري الأمريكي جيم جوردان لرئاسة المجلس، بينما دفع الحزب الديمقراطي بمرشحه حكيم جيفريز لشغل المنصب ذاته، وفقا لشبكة "سي إن إن" الامريكية.

ويعاني الكونجرس، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية، من فراغ في رئاسته منذ نحو أسبوعين، بسبب انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار ترامب.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي تتم فيها الإطاحة برئيس مجلس النواب، وذلك بعد انضمام 8 جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لإقالته.

وعُلقت معظم سلطات المجلس، بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه، مطلع الشهر الجاري، ورغم تعيين باتريك ماك هنري على الفور رئيساً مؤقتاً، إلا أن مجلس ظل غير قادر على ممارسة معظم صلاحيته.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي يتألف من مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بغالبية ضئيلة، ومجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية، رغم الانقسام الداخلي غير المسبوق.

وتمت الإطاحة بمكارثي بعد تصويت 216 عضواً لصالح الإقالة، مقابل معارضة 210، بعد تعاونه مع الحزب الديمقراطي، لتمرير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوماً. لكن الديمقراطيين لم يردوا التحية بأحسن منها لمكارثي، ووقفوا ضده خلال التصويت.