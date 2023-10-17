حملات على الأسواق لضبط الأسعار وإزالة مخالفات بناء بسنورس في الفيوم

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، إنه تم تنفيذ حملة بالأسواق والمحال لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وسلامة وصلاحية المعروض منها، عن طريق الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالقرى بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين، لمنع التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.

وأضاف أنه تم أمس تنفيذ حملة برئاسة جمال العوامي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، منعت حالة بناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لإنشاء سقف خرساني بالدور الأول العلوي لأحد المنازل داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، على مساحة 150 مترا، كما منعت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية حالتي تعد على الأراضي الزراعية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على قطعتي أرض بزمام القرية، بمساحة 12سهما لكل حالة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أن حملات النظافة الصباحية والمسائية أسفرت عن رفع 292 طن قمامة و13 طن أتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى.