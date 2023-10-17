محافظ مطروح يتفقد المناطق المتأثرة بمياه السيول

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ أعمال تمهيد الشوارع والطرق، ووضع طبقة أساس بمنطقة الخروبة، حيث استمع لمقترحات ومطالب الأهالي.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود المحافظة في تيسيير الطرق للمواطنين بالمناطق المتأثرة بمياه السيول الأسبوع قبل الماضي.

ووجه محافظ مطروح، بتفقد لجنة متابعة مجرى السيول لمعاينة جميع الشوارع، ووضع خطة عمل للبدء وفقا للأسبقية والأولوية في وضع طبقة السن بدء من منطقة مخر السيل أسفل الهضبة.

وطمأن محافظ مطروح الأهالي، أنه سيتم عمل جميع الشوارع، وفق الأولوية مع ضرورة تعاون الأهالي في مد الشوارع وإزالة أي اعتراضات لمجرى السيل، وفقا لرؤية اللجنة حفاظًا على سلامة المباني وتيسير حركة المواطنين قبل موسم الشتاء.