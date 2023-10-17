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عامر حسين: صلاح الأكثر التزاما بمعسكر منتخب مصر

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 4:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 4:59 ص

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، أثبت أنه من أفضل المدربين خاصةً بعد حالة طرد.

وتابع حسين في تصريحات تليفزيونية: "لم نشعر بحالة الطرد، واللاعبين قدموا مستوى نالوا من خلالها إشادة كل الحاضرين".

وأضاف: "محمد صلاح بذل مستوى كبير سواء في المباريات أو على مستوى المعسكر، ويعمل على مساعدة اللاعبين الصغار والمنضمين حديثًا لإزالة الحاجز ويلتزم للغاية".

وقال: "قدمنا الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين على المستوى الرائع الذي ظهروا به، وكان هناك حالة من الحزن على التعادل خاصةً مع كمية الأهداف المهدرة".

واختتم: "نلبي كل احتياجات الجهاز الفني ولا نعترض على متطلبات من أجل تحقيق الهدف المطلوب في كأس الأمم الإفريقية".


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