الأردن: على المجتمع الدولي التعامل مع حرب غزة مثل أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، ومحاولة تهجير سكانها، بمثابة "جريمة حرب".

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الوكيل" المذاع عبر أثير إذاعة "راديو هلا" الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة مثلما تعامل مع الحرب على أوكرانيا من منطلق القوانين والمعاهدات الدولية، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وكشف الصفدي، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني سيلتقي اليوم، أعضاء مجلس النواب الألماني لحشد المزيد من الدعم لغزة والقضية الفلسطينية.

وشدد على أن جهود ملك الأردن مستمرة لحشد دعم دولي أكبر لوقف الحرب على غزة.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.

المجازر الإسرائيلية تأتي بعدما تعرضت دولة الاحتلال لضربة قاصمة في 7 أكتوبر الجاري، عندما نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وجاءت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.