 سلطان عمان يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في غزة - بوابة الشروق
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سلطان عمان يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 6:28 م

استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مساء اليوم الثلاثاء بقصر البركة العامر، وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام للمجلس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، استعرض السلطان تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد واستخدام القوة والعنف، وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية بصورة عاجلة.

وانطلقت قبل قليل، الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة، التي تستضيفها سلطنة عُمان.

وأكد المجلس الوزاري العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.

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