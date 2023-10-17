اعتقال ناشطة المناخ تونبرج بسبب عرقلة إقامة منتدى مهم للنفط في لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية ناشطة المناخ جريتا تونبرج خارج مقر انعقاد منتدى مهم لصناعة الطاقة في لندن، حيث منع حشد من المحتجين العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات نفط وغاز من دخول مقر الاجتماع.

وكانت تونبرج قد خاطبت المحتجين الذين رفعوا لافتات تقول "الناس وليس الربح" مع محاولة أعضاء الوفود الدخول إلى فندق "انتركونتيننتال".

وأغلق 250 متظاهرا مداخل الفندق، الذي يشهد انعقاد الاجتماع السنوي لـ"منتدى معلومات الطاقة" والذي يستمر حتى بعد غد الخميس.

ولم يتمكن رؤساء تنفيذيون من شركات مثل "جانفور جروب" و"ترافيجورا جروب" و"شل" من الدخول لإلقاء الكلمات التي كان من المقرر أن يلقونها لصناعة النفط والغاز.

وجذب المؤتمر متظاهرين في السنوات الماضية، إلا أن هذه هي أول مرة يتم فيها منع دخول المشاركين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.